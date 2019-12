Europees beeldmerk gezonde voeding stap dichterbij

De adviesgroep stond onder voorzittersschap van Dorette Corbey, lid van het Europees Parlement. Andere betrokken organisaties waren bijvoorbeeld de Europese koepel van Consumentenorganisaties (BEUC), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en grote concerns als Ahold, Nestlé en Walmart. Wanneer ook Unilever als grote multinational weer aanhaakt, ontstaat een breder draagvlak en daarmee een grotere kans van slagen. De Consumentenbond gaat Unilever per brief oproepen het advies alsnog te steunen. Ook wil de bond dit punt na de zomervakantie aan de orde stellen in een overleg met de top van Unilever.

In Nederland zijn momenteel vier initiatieven: het ‘Ik kies bewust-logo’, het klavertje van Albert Heijn, het McDonalds-logo en het energielogo van de Federatie Nederlandse Levensmidden Industrie (FNLI). Op Europees niveau zijn er nog veel meer van dergelijke logo’s. De Consumentenbond vecht al jaren voor één Europees systeem. Met één Europees beeldmerk komt er een eind aan de huidige, voor de consument verwarrende situatie met een wildgroei aan gezondheidslogo’s.

Bij de keuze voor gezonde voeding speelt informatie op de verpakking een belangrijke rol. In het advies aan de Europese Commissie wordt gepleit voor een nieuw systeem met één beeldmerk, dat voor heel Europa moet gelden. Op basis van wetenschappelijk onderzoek noemt de adviesgroep criteria waaraan het beeldmerk moet voldoen. Belangrijk is dat het op de voorkant van de verpakking komt en dat het duidelijkheid geeft over hoeveel vet, verzadigd vet, suiker en zout een product bevat. Alleen informatie over de hoeveelheid calorieën is niet genoeg. Ook wordt geadviseerd het beeldmerk extra attentiewaarde te geven, bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende kleuren voor gezonde en ongezonde keuzes. De Consumentenbond steunt het advies om tot één beeldmerk te komen en vertrouwt erop dat het volgend jaar wordt opgenomen in het voorstel aan het Europees Parlement.

