Parkeerhulp (quicktest)

Garage-inparkeerhulp van Conrad

Is alleen inparkeren in uw eigen garage een probleem? Dan kan dit apparaat een oplossing zijn. Is inparkeren op andere locaties óók problematisch? Dan heeft u niets aan dit apparaat. U kunt hem namelijk maar op één plaats gebruiken.

Hoe werkt het?

U monteert een sensor die aan de garagewand, niet in de auto. De sensor registreert de afstand tussen de auto en het apparaat. Als een stoplicht geeft het apparaat de ‘veiligheidszone’ aan: 1 meter is groen licht, 60 centimeter oranje en bij minder dan 40 centimeter springt hij op rood. Het apparaat wordt geleverd met bevestigingsmateriaal. Er moeten drie AA-batterijen (pen lites) in. In onze test doet hij daar slechts twee weken mee. Maar met een (erbij te kopen) adapter kunt u hem ook aansluiten op het lichtnet. Alles werkt zoals beloofd.

Waar te koop?

Bij www.conrad.nl. Het bestelnummer is 8547 62-89). 0900 – 0993 (5 cpm) Prijs: €15 (exclusief verzend kosten)

Oordeel: +/+

Hapé Easy Alert Parkeerhulp



Dit apparaat ziet auto’s, paaltjes, muurtjes of andere obstakels en waarschuwt met geluid. U monteert twee sensoren op de achterkant van de auto en plakt een kastje op het dashboard. Het apparaat heeft echter een flink aantal nadelen. Het monteren is nogal wat werk en lukte niet bij al onze proefpersonen. En het apparaat is niet op iedere auto te monteren. Bovendien is het volume van het geluid slecht te regelen. Standaard staat hij erg luid.

Hoe werkt het?

De sensoren moeten u aansluiten op het kastje en op de achteruitrijdlichten. Als dit is gelukt, wordt - door middel van licht- en geluidssignalen - de afstand tot achtergelegen obstakel aangegeven. Om de snoeren weg te werken, moet u een deel van de vloerbedekking of afdekkingspanelen losmaken.

Waar te koop?

Bij www.hape.nll. Het bestelnummer is 4150 Prijs: €39,95 (exclusief verzend kosten)

Oordeel: -/-



De Hape Easy Alerthulp is uitgebreider getest dan het 'stoplicht' van Conrad. Bij het monteren en bedienen komen dan ook meer vragen aan de orde. Hierondeer de vragen met betrekking tot dit apparaat.

Hoe wij testen

Zes mensen is gevraagd om de parkeerhulp uit te proberen. Zij hebben dat gedaan op personenauto’s, waaronder stationcars en een busje. Hierbij hebben ze - zonder extra hulp - volgens gebruiksaanwijzing geprobeerd om de parkeerhulp te monteren. Wanneer de montage was voltooid, moesten ze het apparaat uitproberen, zowel volgens de gebruiksaanwijzing als naar eigen inzicht. Daarna hebben ze een checklist ingevuld en die eventueel mondeling toegelicht.

Is de parkeerhulp gemakkelijk in te bouwen?

Eén persoon lukte het niet omdat de auto niet de standaard achteruitrijdkabeltjes bezat. Een ander lukte het gewoon niet. Een derde lukte het wel om alles aan te leggen, maar vervolgens deed het apparaat het niet. Hiervoor werd geen verklaring gevonden. Enige technische kennis en geen angst om panelen, vloerbedekking of lichtkastjes los te maken, lijkt onontbeerlijk. Voor stationcarbezitters is het apparaat onhandig. Er moet een flinke afstand met de kabels worden afgelegd. De gebruiksaanwijzing werd door de mensen die het lukte als goed beoordeeld, maar kon één persoon dus niet verder helpen.

Hoe lang heeft het geduurd om het in te bouwen?

Bij de proef-personen bij wie het inbouwen gelukt is, duur het inbouwen tussen de 40 minuten en 2 uur. Hierbij is het mooi wegwerken van de kabels niet meegerekend.

Schakelt de hulp automatisch in bij het in de achteruit zetten van de versnellingspook?

Ja

Detecteert de parkeerhulp niet zichtbare paaltjes, muurtjes en personen en voorwerpen van circa 40 cm tot circa 1,5 meter?

Ja, al moeten de sensoren wel op de juiste plaats gemonteerd zijn. Soms werden niet hinderlijke struiken al gedetecteerd. Afstanden met bijbehorende signalen zoals geclaimd wordt op de website worden ook waargemaakt.

Geeft het’kastje’ duidelijke geluids- en lichtsignalen bij het achteruitrijden?

Ja, al was het geluid eigenlijk wel iets tè duidelijk.

Is de geluidssterkte gemakkelijk regelbaar?

Nee, een te klein schuifregelaartje waarbij door sommigen niet eens werd gemerkt dat het een tussenstand had.

Is de geluidssterkte goed regelbaar?

Het geluid dat slechts op uit/zacht/hard in te stellen is, is indien aan altijd te hard.

Is dit de ideale hulp bij achteruit parkeren en rijden? Waarom (niet)?

Hierover lopen de meningen uiteen. Ideaal is misschien een groot woord, maar prettig kan het wel zijn, al word de hulp ook als irritant en schrikgevend beschouwd of achten mensen hun eigen inschattingsvermogen hoger in.

Zouden de proefpersonen hem zelf kopen?

Nee, zeker niet op een stationcar.

Welk rapportcijfer geef je de parkeerhulp (1-10)?

1-6- (al had een 8 er ingezeten als je hem ook gemakkelijk op een stationcar had kunnen monteren)