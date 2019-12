Inwisselen guldenmunten dit najaar op postkantoren

Particulieren kunnen kunnen hun guldenmunten tot eind dit jaar niet alleen inwisselen bij De Nederlandsche Bank, maar vanaf oktober ook op het postkantoor.

Alleen dit jaar kunnen Nederlandse munten nog worden ingewisseld voor euro's. Dit geldt overigens alleen voor particulieren. Bedrijven kunnen al sinds 2003 geen guldens meer omwisselen. Guldenbiljetten kunnen nog tot 2032 worden ingewisseld.

Laatste kans

Tot nu toe was het alleen mogelijk om bij de agentschappen van de Nederlandsche Bank in Amsterdam, Eindhoven, Hoogeveen en Wassenaar guldens in te leveren. Van maandag 2 oktober 2006 tot en met zaterdag 30 december 2006 kan dit ook bij alle 800 postkantoren. In het najaar start de voorlichtingscampagne 'Maak euro's van uw guldens' om mensen erop te wijzen dat dit de laatste kans is om guldenmunten in te wisselen.

Weinig bereidheid tot inwisselen

Overigens blijkt uit onderzoek van het ministerie van Financiën en de Nederlandsche Bank dat maar weinig mensen bereid zijn hun guldens in te wisselen. Van de Nederlandse huishoudens heeft 68% nog guldens in bezit, maar slechts 11% is van plan deze nog in te gaan leveren. Driekwart wil de guldens bewaren. Geschat wordt dat er in Nederland op deze manier nog 250 miljoen gulden aan muntgeld wordt vastgehouden. Dat komt neer op 53 gulden per huishouden.

