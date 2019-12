Enquête: irritatie over steeds duurdere dienstverlening banken

Uit een enquête onder 2500 consumenten blijkt dat 57% van de ondervraagden zich eraan irriteert dat voor steeds meer diensten van de bank moet worden betaald. Over de jaarlijkse verhoging van de kosten maakt 49% zich kwaad. Deze en andere irritatiepunten voor bankklanten staan in het juli/augustus nummer van de Geldgids van de Consumentenbond.

Ook over het verzenden van steeds minder bankafschriften (35%) maken relatief veel ondervraagden zich druk. De enquête spitste zich toe op de klanten van de zes grote banken die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan 95% van het betalingsverkeer. Fortis scoort relatief laag in vergelijking met de andere Vooral de telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van het personeel is bij Fortis een aandachtspunt. Rabobank en Postbank scoren het hoogste in de enquête, al vindt bijna de helft van de Postbankklanten reclame van hun bank (o.a. ‘Jan Mulder-spotjes' op tv) irritant.

Overstappen

Ook al ergeren consumenten zich aan hun bank, in de praktijk wisselt slechts een klein deel daadwerkelijk van bank. Een op de drie ondervraagden heeft in de afgelopen vijf jaar overwogen om zijn bank te verlaten. Een kwart hiervan is ook werkelijk weggegaan. Vaak zijn praktische redenen de werkelijke aanleiding. Veel mensen verwachten dat het wisselen van bank veel gedoe oplevert. Van degenen die zijn overgestapt kijkt 63% positief terug op zijn keuze.

