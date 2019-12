Een nieuwe Pensioenwet: de pensioenconsument meer centraal

Wat wilden we in die campagne en wat hebben we nu bereikt?

1. Uniform Pensioenoverzicht

De bond vindt het belangrijk dat consumenten bewust keuzes kunnen maken over of ze wel of niet zelf iets aan hun pensioen moeten doen. De vaak gehoorde regel dat '80% van de Nederlanders een pensioengat heeft' en zich daarom dus bij moet verzekeren vindt de bond bijna misleidend. Consumenten kunnen geen goede keuze maken als ieder pensioenfonds en iedere verzekeraar op een eigen manier informatie over pensioen geeft. Dat maakt het ondoorzichtig en onduidelijk. In de nieuwe wet is geregeld dat pensioenuitvoerders een uniform pensioenoverzicht moeten verstrekken. Iedereen kan dan zijn overzichten van verschillende werkgevers op elkaar leggen en optellen. Dat biedt consumenten duidelijke informatie over de eigen pensioensituatie waardoor ook beter onderbouwd de keuze gemaakt kan worden om al dan niet aanvullend te verzekeren of te sparen.

2. Nationaal (virtueel) pensioenregister

We willen dat pensioenconsumenten op een gemakkelijke manier hun eigen pensioengegevens kunnen achterhalen of daarover op een eenvoudige manier geïnformeerd worden. Dan pas is namelijk te beoordelen of het pensioen voldoende is en zo niet, hoeveel dan bij moet gespaard/verzekerd moet worden. In de wet is nu geregeld dat elke deelnemer dat er een centraal register moet komen kan zien wat hij bij (voormalige) werkgevers aan pensioen heeft opgebouwd.

3. Eenvoudige informatie over pensioen-indexatie

Als een consument pensioen ontvangt, is het plezierig als dat verhoogd wordt wanneer de prijzen stijgen. In ‘pensioenland' spreekt men dan over indexatie. In de wet is nu opgenomen dat een pensioenfonds of een –verzekeraar eenvoudige informatie moet geven aan de deelnemers over de mate waarin de uitkeringen worden gecompenseerd voor prijsinflatie.

4. Individuele beleggingsvrijheid

In sommige pensioenregelingen is het mogelijk zelf te beleggen door bijvoorbeeld zelf bepaalde beleggingsfondsen te kiezen. Als dat mogelijk is, dan vindt de bond dat de pensioenuitvoerder een bepaalde verantwoordelijkheid heeft in de informatieverschaffing richting pensioenconsument. Dat is tenslotte ook geregeld bij zelf beleggen bij banken en verzekeraars in de Wet financiële dienstverlening. Het zou dus raar zijn als dat bij pensioen niet zo zou zijn. Gelukkig heeft de Kamer dat geregeld: de pensioenuitvoerder moet bij individueel beleggen goed informeren en adviseren.