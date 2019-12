Pleidooi voor voedzame kant- en klaarmaaltijden

De onderzochte kant-en-klaarmaaltijden bevatten over het algemeen te weinig voedingsvezels en groente. De vetzuursamenstelling is voor verbetering vatbaar en de maaltijden zijn vaak relatief zout. Al met al voldoet slechts 2% van de door de VWA onderzochte kant-en-klaarmaaltijden aan alle voedingsrichtlijnen voor een hoofdgerecht.

Hollandse pot

De Consumentenbond concludeerde vorig jaar al dat de hoeveelheid groente en vezels een probleem is bij de kant- en klaarmaaltijden, met name de Italiaanse en oosterse maaltijden. Het bleek dat consumenten het best kunnen kiezen voor de ‘Hollandse pot’. Deze maaktijden bevatten relatief de meeste groente.