Prognoses basispremie verstoren marktwerking

Nederlanders moeten er rekening mee houden dat de premie voor de basisverzekering in de zorg volgend jaar fors stijgt. Zorgverzekeraars Nederland voorspelt een stijging van €120. Daarmee zou de gemiddelde premie uitkomen op €1.188 per jaar. Eerder noemde minister Hoogervorst van Volksgezondheid een verwachte premiestijging van €100. Door deze speculaties komt de marktwerking in het geding, want verzekeraars kunnen zich nu richten naar de genoemde prijzen. De Consumentenbond vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) de zaak nader te bekijken en roept Zorgverzekeraars Nederland op zich voortaan niet aan dergelijke voorspellingen te wagen. 'Aanbieding'

Wat de basisverzekering daadwerkelijk gaat kosten, wordt in de loop van november duidelijk. Pas dan maken alle verzekeraars hun 'aanbieding' voor het basispakket bekend. Het is echter niet ondenkbaar dat verzekeraars de voorspelling van Zorgverzekeraars Nederland betrekken bij het bepalen van de prijzen. De Consumentenbond gaat de nieuwe premies nauwgezet in kaart brengen, en zal verzekeraars bij extreme prijsstijgingen om tekst en uitleg vragen. Stijging van de kosten, wanbetalers en de prijzenoorlog van vorig jaar worden als belangrijkste redenen opgevoerd voor de prijsstijging.