Lekkere wijn hoeft niet duur te zijn

<img height="231" alt="Wijngids 2007" src="https://www.consumentenbond.nl/images/wg_2007.gif" width="150" align="right" vspace="5" border="0">Tien punten - de hoogste score - voor wijn van €1,95. Deze opvallende score blijkt uit de wijntest van de Consumentenbond. De in totaal 500 geteste wijnen staan beschreven in de Wijngids 2007. De Consumentenbond testte 500 rode, witte en rosé wijnen uit supermarkten, warenhuizen en van slijterijketens die niet meer dan €8,- per fles kosten en het hele jaar door verkrijgbaar zijn. Om het predicaat wijn van goede kwaliteit te krijgen gaat het om twee dingen: smaak en de chemische kwaliteit. Het laboratorium beoordeelde de wijn op chemische aspecten, een panel van ervaren wijndrinkers proefde ze. Meer weten

Bestel de <em>Wijngids 2007</em> in de webwinkel