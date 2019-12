Consumentenbond constateert fout in wet over lijfrenten

Consumenten die in het verleden lijfrenteverzekeringen hebben afgesloten, kunnen vanaf 1 januari van dit jaar voor hun 65 jarige leeftijd hun kapitaal niet meer inzetten voor tijdelijke lijfrenteuitkeringen. De Consumentenbond heeft geconstateerd dat er een fout zit in de wet over lijfrenten. Volgens de regels tot 1 januari 2006 mocht lijfrentekapitaal omgezet worden in tijdelijke lijfrenteuitkeringen van minimaal 5 jaar (tot maximaal ca € 19.000 per jaar). Dat kon vanaf het moment waarop een pensioen in ging, ook al was dat eerder dan de 65-jarige leeftijd.



Dat mag niet meer volgens de regels die vanaf 2006 gelden. Er is geen overgangmaatregel genomen voor degenen die van deze regeling gebruik hadden willen maken. Consumenten worden door deze maatregel beknot in hun rechten, terwijl ze die tot vorig jaar wel hadden. De bond heeft Minister Zalm gevraagd de wet te wijzigen, zodat deze fout wordt hersteld. Rechten

De regering heeft de afgelopen jaren beleid gevoerd om de Nederlanders langer dan nu te laten doorwerken. Fiscale stimulansen voor pensioen- en lijfrenteregelingen, zodat consumenten eerder met pensioen konden gaan, zijn afgeschaft. Voor de meeste regelingen zoals VUT, prepensioen en lijfrenten werd wel geregeld dat de tot en met 2005 verworven rechten ook in de toekomst bleven gelden. Voor één vorm van lijfrente is dat echter niet geregeld; de zogenoemde tijdelijke oudedagslijfrente. Voorbeeld

Persoon X is nu 58 en zal over 4 jaar vanaf 62-jarige leeftijd een pensioen van zijn werkgever gaan ontvangen. Hij heeft lijfrentepremie betaald met de bedoeling vanaf zijn pensionering tot zijn 68-ste een aanvullende lijfrente te hebben; bijvoorbeeld omdat de hypotheek tot dat moment doorloopt. Volgens de regels die golden tot 2006 was dat mogelijk. Het zou fiscaal gezien een tijdelijke oudedagslijfrente kunnen zijn.



Als deze persoon straks de leeftijd van 62 jaar bereikt, kan hij geen aanvullende lijfrente tot zijn 68-ste jaar ontvangen. Immers, volgens de huidige regels mag een tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder in gaan dan de 65-jarige leeftijd.

Een overbruggingslijfrente van 6 jaar tot de 68-jarige leeftijd kan ook niet, want voor die vorm geldt als de voorwaarde dat deze op 65-jarige leeftijd moet eindigen.