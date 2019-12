Gezonder voedsel in pretpark en dierentuin

In navolging van de Walt Disney attractieparken moeten ook Nederlandse pretparken en dierentuinen maatregelen treffen in de strijd tegen vetzucht en overgewicht. Het Disney-concern stopt met de verkoop van ongezond eten en drinken in zijn parken. De Consumentenbond roept de grote familieparken per brief op het goede voorbeeld van Walt Disney te volgen. In parken van Walt Disney, waaronder ook Disneyland Parijs, mag voortaan geen eten of drinken worden verkocht dat veel vetten of toegevoegde suikers bevat. Ook stopt het bedrijf met het inzetten van Disney-figuren bij reclames voor ongezond voedsel. Het nieuwe beleid wordt tussen nu en 2008 gefaseerd ingevoerd. Gezonde keuze

Door eisen te stellen aan eten en drinken dat in familieparken wordt verkocht, is het voor bezoekers makkelijker een gezonde keuze te maken. Nu is het in veel gevallen qua prijs en aanbod nog erg verleidelijk te kiezen voor ongezond en véél. Daarom pleit de Consumentenbond al langer voor maatregelen op het gebied van aanbod, marketing en productinformatie. De door Walt Disney aangekondigde maatregelen sluiten daar goed bij aan.