Aanpak internetveiligheid door OPTA goede zaak

Internetveiligheid wordt in 2007 een ‘bijzonder belangrijk aandachtspunt’ voor telecomwaakhond OPTA. Volgens OPTA vormen het aantal en soorten ontoelaatbare gedragingen, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van spyware, hiertoe aanleiding. Het is goed dat aanbieders gestimuleerd worden tot het nemen van digitale veiligheidsmaatregelen.



In 2007 zal OPTA aanbieders aanmoedigen tot het nemen van meer verantwoordelijkheid op het gebied van internetveiligheid. OPTA zal een gewenst niveau voor beveiliging van netwerk en diensten vaststellen en inventariseren in hoeverre Nederlandse aanbieders hier invulling aan (kunnen) geven. Hierbij zal OPTA eerst met de aanbieders om tafel gaan om afspraken te maken. Als dit overleg niet het gewenste resultaat oplevert, wordt het instrument handhaving overwogen. Aanbieders van elektronische communicatiediensten hebben immers een wettelijke plicht te zorgen voor een adequate beveiliging van hun netwerk en diensten.



De Consumentenbond is blij met deze aandacht van OPTA voor internetveiligheid. De bond vindt dat digitale veiligheid een serieus probleem is dat met name een zaak is van (beveiliging)experts. Digitale producten en diensten moeten standaard voorzien zijn van een goede beveiliging.



