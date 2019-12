Lever nu oude dvd- en cd-bonnen in

'Oude' dvd- en cd-bonnen zijn tijdelijk 10 procent extra waard. Er komt een nieuwe vorm dvd- en cd- bon, maar in keukenlades liggen nog ruim 1,4 miljoen nationale dvd- en cd-bonnen oude stijl. Om het inleveren hiervan te stimuleren zijn 'oude' dvd- en cd-bonnen van 21 t/m 28 oktober meer waard. De Nederlandse brancheorganisatie van Entertainmentwinkeliers (NVGD) wil de oude bonnen terug omdat de Nationale EntertainmentBon in de plaats komt van de Nationale DVD&CD bon. De oude bon sluit niet meer aan bij de ontwikkelingen in de markt van muziek, films en games. Met de nieuwe bon kunnen vrijwel alle producten in de entertainmentwinkels aangeschaft worden, dus ook games.