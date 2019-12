Geschillencommissie voor rijscholen

Vanaf 1 november bestaat de mogelijkheid om klachten over een auto- of motorrijschool voor te leggen aan de Geschillencommissie Rijscholen. Klachten die niet met de rijschool zelf opgelost worden, kunnen binnenkort voorgelegd worden aan deze geschillencommissie. De rijschool moet daarvoor wel aangesloten zijn bij de branchevereniging BOVAG. De geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC). De algemene voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond ANWB en de BOVAG tot stand gekomen. Ontzegging rijbevoegdheid

Die voorwaarden bepalen verder onder meer dat de rijschool de klant duidelijk informeert als hij inschat dat de verblijfsstatus, lichamelijke conditie en een eerdere ontzegging van de rijbevoegdheid van de klant het halen van het rijbewijs in de weg kunnen staan. Dat de lestijd volledig wordt gebruikt voor rijles en dat de klant een afsprakenkaart ontvangt, zodat er geen misverstanden ontstaan over tijd en plaats. Is deze kaart niet ingevuld, dan moet de instructeur de afspraak bewijzen. De eerste rijles is een proefles met de instructeur die de lessen gaat geven, tegen het geldende tarief. Hierna kan zowel de instructeur als de klant na afloop besluiten de lessen niet voort te zetten.