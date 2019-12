Productvergelijker en Advieslijn: Kies de juiste zorgverzekering

Sinds vorig jaar kan iedereen jaarlijks van zorgverzekeraar wisselen. Ook dit jaar zijn er grote prijsverschillen tussen de pakketten van zorgverzekeraars. Dat betekent dat mensen veel geld kunnen besparen. Naast informatie over premies en pakketten biedt de internetpagina een overzicht van de ervaringen van consumenten met de service en dienstverlening van zorgverzekeraars. Mensen die gebruikmaken van de Productvergelijker Zorgverzekeringen kunnen bepaalde wensen invoeren of een korte vragenlijst doorlopen, waarna een advies op maat volgt.

Wacht niet te lang

Iedereen kan tot 31 januari 2007 van zorgverzekeraar wisselen, maar wie in januari een nieuwe verzekering wil afsluiten moet uiterlijk 31 december 2006 zijn huidige verzekering opzeggen. Het advies luidt: let goed op de termijnen, kijk niet alleen naar de prijs maar betrek ook de inhoud van aanvullende pakketten en gegevens over de dienstverlening bij de keuze en check of de nieuwe verzekeraar de aanvullende verzekering accepteert vóór de huidige verzekering wordt beëindigd.

