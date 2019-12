Nederlandse waakhond pakt spam stevig aan

Dit cijfer is indrukwekkend. De werkwijze van OPTA dient volgens de Europese Commissie dan ook als voorbeeld voor de waakhonden van de andere lidstaten. De andere landen doen het lang niet zo goed, waardoor nog steeds 32% van alle spam uit Europa afkomstig is.



Digitale plagen

Het is nu zaak dat OPTA ook andere digitale plagen stevig gaat aanpakken, zoals spyware (software die het gedrag van gebruikers in de gaten houdt) en phishing mails (nepmails waarin mensen worden verleid hun wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens in te voeren). In de ogen van de Consumentenbond moet OPTA van bedrijven, die digitale producten en diensten aan consumenten aanbieden, eisen dat ze adequate beveiligingsmaatregelen nemen. Ook moet OPTA streng optreden tegen cyber criminelen. Het zou goed zijn als de telecomwaakhond bij andere digitale gevaren net zo daadkrachtig te werk gaat als bij spam.



Lees ook

Alles over Digitale veiligheid