Strengere vetnormen gehakt gaan niet ver genoeg

De vetnormen voor gehakt gaan omlaag. Het ministerie van Volksgezondheid komt met dit voorstel slechts ten dele tegemoet aan de wens van de Consumentenbond.

Volgens het voorstel mag gehakt voortaan maximaal 15% vet bevatten om door te gaan als ‘mager’. In de Warenwet ligt die grens nu nog op 20%. Voor gewoon rundergehakt gaat de maximale hoeveelheid vet omlaag van 35 naar 25%. De Consumentenbond vindt de verlaging een stap in de goede richting, maar het plan gaat niet ver genoeg.

Strengere normen

De bond pleit voor veel strengere normen en exacte aanduiding van de hoeveelheid vet in gehakt. Bij verpakt gehakt kan dat op het etiket, bij de slager door middel van bordjes in de vitrine. Bovendien is de term ‘mager’ in het huidige systeem misleidend. Het suggereert dat het om een voorkeursproduct gaat, terwijl dat volgens het Voedingscentrum alleen het geval is bij vlees met heel weinig vet, zoals kipfilet of biefstuk. De Consumentenbond heeft het ministerie per brief gevraagd alsnog rekening te houden met deze punten.

