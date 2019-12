Onterechte verhoging gasrekening

Een gemiddeld gezin is volgend jaar waarschijnlijk €75 meer kwijt aan energiekosten. Volgens de Consumentenbond worden consumenten hiermee onnodig op kosten gejaagd. De prijsstijging is het gevolg van de hogere prijs die gasleverancier Gasterra (de voormalige Gasunie) berekent aan energiebedrijven als Nuon en Eneco. Gasterra komt met een extra verhoging, bovenop de stijgende tarieven door de hogere olieprijs. De noodzaak daarvan is onduidelijk. De Consumentenbond ziet de extra prijsstijging als belangrijk bewijs voor een gebrek aan concurrentie op de gasmarkt. Tegemoetkoming

Al eerder heeft de Consumentenbond deze zaak aangekaart bij de politiek en bij mededingswaakhond NMA. De NMA komt echter pas over enkele maanden met een oordeel. De Consumentenbond blijft er bovenop zitten. Overigens ontvangt ieder huishouden van de overheid een extraatje van €52 als compensatie voor de hogere energieprijzen. Voor 2007 is nog niets in het vooruitzicht gesteld.