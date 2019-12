NMA bevestigt: schoolboeken veel te duur

De bond trok al eerder, samen met Ouders&Coo aan de bel, dat de kosten voor leermiddelen de pan uit rijzen. Dat komt mede omdat voor deze sector niet het principe opgaat ‘wie betaalt, bepaalt’. Scholen bepalen welke boeken er moeten worden aangeschaft maar ouders betalen de rekening. De Consumentenbond en Ouders&C00 hebben daarom in september een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer waarin wordt gepleit voor een andere wijze van financieren. Maak scholen verantwoordelijk voor de aanschaf en distributie van schoolboeken en neem de kosten hiervan op in hun financiering. Dat zal leiden tot meer efficiëntie. Voor gratis schoolboeken is in de politiek nu brede steun. Het onderzoek van de NMa bevestigt dat het huidige systeem niet goed werkt, noch voor scholen noch voor ouders. De Consumentenbond hoopt dat de politieke partijen hun belofte nakomen.

Onderzoek

Dat het goedkoper kan, blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Hieruit kwamen verschillen aan het licht van honderden euro’s.

Meer dan 8000 mensen ondertekenden onze petitie via het internet. Deze digitale handtekeningen aangeboden aan de Kamercommissie Onderwijs door Klaske de Jonge, directeur Consumentenbond en Werner van Katwijk, directeur van Ouders&Coo.

Lees ook

