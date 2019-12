Europa dreigt muziekliefhebbers te criminaliseren

Het Europees Parlement stemt binnenkort over een richtlijn over muziek op internet. De Consumentenbond is – samen met consumentenbonden in andere Europese landen - zeer bezorgd over de gevolgen van deze richtlijn. Als het parlement het voorstel aanneemt, kunnen mensen die via internet muziek aanbieden of binnenhalen veel te gemakkelijk als ‘crimineel’ worden aangemerkt.

Sancties

Natuurlijk moeten artiesten een eerlijke beloning krijgen. Dus moet voorkomen worden dat mensen via internet muziek op een illegale wijze verkopen of uitwisselen. Maar de artiesten zullen ook niet willen dat muziekliefhebbers, die niets kwaads in de zin hebben, het risico lopen als crimineel bestempeld te worden. De Europese consumentenbonden gaan daarom hun europarlementariërs oproepen het voorstel te wijzigen. Zij moeten alleen de mogelijkheid in het leven roepen om strafrechtelijke sancties op te leggen aan mensen die bijvoorbeeld met boos opzet en de intentie om winst te maken illegaal muziek aanbieden op internet.