Grote prijsverschillen particuliere klinieken

Er zijn grote prijsverschillen tussen particuliere klinieken. De Consumentenbond deed onderzoek naar ooglidcorrecties en ontdekte prijsverschillen die – afhankelijk van de behandeling – kunnen oplopen tot 90%. In België liggen de tarieven over het algemeen lager dan in Nederland, Duitsland is juist duurder. Het onderzoek naar ooglidcorrecties brengt aan het licht dat de nazorg bij een aantal klinieken te wensen over laat. Zo zijn er klinieken die de patiënt naar huis sturen zonder dat de arts zelf een laatste controle uitvoert, soms wordt verzuimd een ontslagbrief met daarin informatie voor andere zorgverleners mee te geven en ook de controles enkele weken na de ingreep zijn niet overal standaard. Medische indicatie

In Nederland worden jaarlijks naar schatting 20.000 correcties van de bovenste oogleden uitgevoerd. Het is een relatief simpele ingreep. Ook is het mogelijk om wallen aan te pakken, maar dat is gecompliceerder. Prijzen voor een correctie van de bovenste oogleden lopen uiteen van €1.000 tot €1.650. Een onderooglidcorrectie is gemiddeld €200 duurder.