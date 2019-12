Onafhankelijke informatie over pensioenen

Uit onderzoek blijkt elke keer weer dat veel consumenten weinig weten over hun pensioen. De website www.pensioenkijker.nl biedt kwalitatieve en onafhankelijke informatie en geeft antwoord op veel vragen. Jaarlijks voert de Stichting Pensioenkijker.nl een voorlichtingscampagne om het pensioenbewustzijn van de Nederlander te verhogen. Dit jaar is de campagne gestart op 30 oktober. De Consumentenbond ondersteunt de doelstellingen van de stichting. Een paar opmerkelijke onderzoeksresultaten: Eenderde van de respondenten weet niet of zij, als ze van baan veranderen, recht houden op het ouderdomspensioen uit de oude baan

Meer dan de helft van de ondervraagden weet niet wat de gevolgen zijn van het wisselen van ban op het nabestaandenpensioen

Bijna een kwart weet niet of er verschillen tussen pensioenregelingen zijn. Vijftien procent denkt dat de pensioenregelingen bij iedere werkgever hetzelfde zijn

Bijna driekwart van de respondenten vindt de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever belangrijk tot zeer belangrijk