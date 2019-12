Partijen stemmen overwegend consumentvriendelijk

CDA, ChristenUnie, Groenlinks, PvdA en SP hebben de afgelopen jaren in de Tweede Kamer op een aantal belangrijke dossiers overwegend consumentvriendelijk gestemd. De VVD maakte bij deze dossiers vaak een andere afweging. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar het stemgedrag bij belangrijke consumentenzaken. Keuze

Journaalitem 9 november (<em>NOS</em> - wmv) Het onderzoek naar het stemgedrag tijdens de kabinetten Balkenende II & III omvat voor de consument belangrijke thema’s op het gebied van zorg, voeding, privacy, energie, financiële dienstverlening en consumentenbescherming. Keuze Aan de hand van deze thema’s bekeek de bond welke partijen de consumentvriendelijke keus maakten bij amendementen en moties. Voorbeelden daarvan zijn toezicht op reclame in het nieuwe zorgstelsel, voorstellen om overgewicht tegen te gaan en nieuwe regels over transparantie bij de beloning van financieel adviseurs. De VVD maakte bij 6 van de in totaal 17 onderzochte amendementen en moties de consumentvriendelijke keuze. GroenLinks en SP deden dat beide in 16 gevallen. Presentatie Het is echter op basis van deze ‘score’ niet verantwoord een totaaloordeel te vellen over hoe consumentvriendelijk de partijen zijn. Het onderzoek van de Consumentenbond richt zich op een beperkt aantal dossiers en is niet allesomvattend. De onderzoeksresultaten zijn daarom niet bedoeld als stemadvies. De resultaten van het onderzoek werden bekendgemaakt bij de presentatie van het ‘Consumentenkwartet 2006'. Met dit kwartetspel zet de Consumentenbond de veertig belangrijkste aanbevelingen voor nieuwe kamerleden en de nieuwe regering op een rij. Aanbevelingen Het onderzoek en het kwartet werden gepresenteerd in aanwezigheid van de politici Maxime Verhagen (CDA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks), Sharon Dijksma (PvdA), Jan de Wit (SP) en Rita Verdonk (VVD). Bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer (30 november) gaat de Consumentenbond ook aan de andere kamerleden een exemplaar van het Consumentenkwartet overhandigen. Belangrijke aanbevelingen uit het kwartet zijn: OV-chipkaart moet openbaar vervoer makkelijk en veilig maken, niet duurder

Geen reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen

De kwaliteit van medische zorg wordt gemeten en die informatie is openbaar

Standaard goede beveiliging bij digitale producten en diensten Foto's Foto's van de presentatie van het Consumentenkwartet 2006