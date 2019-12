Europarlement, stem tegen uitbreiding tv-reclames!

De Consumentenbond vreest Amerikaanse toestanden als het Europees Parlement deze week de richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ aan neemt. In deze richtlijn krijgen adverteerders meer ruimte om op televisie reclame te maken. De Consumentenbond vreest voor een commerciële jungle op de televisie. De richtlijn maakt een einde aan de huidige restrictie om reclame alleen in blokken en met tussenpauzen van minimaal 20 minuten uit te zenden. Tevens worden de mogelijkheden van ‘product placement’ (het tegen betaling laten zien van merkproducten in programma’s) verruimd en wordt de deur op een kier gezet voor nieuwe advertentietechnieken zoals ‘split-screen’ (hierbij kan informatie, inhakend op het thema van het programma, worden getoond zoals het plaatsen van een reclamespot bij de aftiteling van een film). Met de uitbreiding van deze reclame-mogelijkheden komt er volgens de Consumentenbond een einde aan de bestaande goede balans tussen het belang van adverteerders en omroepen enerzijds en consumenten en kijkers anderzijds. In de richtlijn ontbreekt daarnaast een verbod op reclames voor ongezonde voeding op tijden dat kinderen tv kijken. Dit is een gemiste kans. De Consumentenbond heeft de Nederlandse Europarlementariërs gevraagd de door de bond geplaatste kritische kanttekeningen mee te nemen in hun besluitvorming.



Lees ook:

Nieuwsbericht Veel kinderen vinden reclame ongeloofwaardig - 15 april 2005