Weeg overstap naar HD-tv goed af

<img height="130" hspace="10" src="http://212.72.56.204/images/algemeen/tvbanner.jpg" width="370" align="right" vspace="10" border="0">Nadelen

Het is niet voor iedereen een goed moment om over te stappen op HD-tv. De voetbalwedstrijden van het WK worden weliswaar in HD-kwaliteit uitgezonden, maar het kan daarna nog jaren duren voordat populaire tv-uitzendingen ook in HD-kwaliteit te bekijken zijn. En dat terwijl over een aantal jaren de decoders en de tv's wellicht goedkoper zijn of technieken weer zijn veranderd.

De huidige Samsung-decoder is prijzig en niet voor andere tv-aanbieders te gebruiken. Wat de werkelijke kwaliteit van de televisie-uitzendingen op termijn wordt, is nog onduidelijk. Ook zijn niet alle platte televisieschermen geschikt voor HD-tv.

Gevaar

Het gevaar bestaat dat veel consumenten, die met het oog op het WK nu al gaan investeren in een nieuwe televisie en een decoder, later spijt krijgen. HD-tv kan een grote stap voorwaarts zijn, maar de tv-kijker zou goed de voordelen én nadelen moeten kennen, voordat hij een keuze maakt. De Consumentenbond pleit daarom voor betere en volledige informatie richting consumenten.