Consumentenbond eist onafhankelijk onderzoek energietransport

Consumenten hebben in 2004 en 2005 31 euro per jaar te veel betaald voor het transport van energie (gas of elektriciteit). De Consumentenbond eist dat dit bedrag wordt terugbetaald aan de consument. De bond gaat bij de minister van Economische zaken aandringen op een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer, naar de kwaliteit van het toezicht op de energiesector.

Uit onderzoek van de Dienst Toezicht Energie, onderdeel van de NMA, blijkt dat vier grote energiebedrijven in 2004 en 2005 te veel winst hebben gemaakt op het transport van gas en elektriciteit. De vier grote bedrijven Delta, Eneco, Nuon en Essent, die elk een eigen netwerk beheren voor het transport van gas en elektriciteit, mogen wettelijk bepaald niet meer dan een ‘redelijke winst’ maken. De DTE moet hier toezicht op houden. De Consumentenbond plaatst grote vraagtekens bij de wijze waarop het toezicht door de DTE nu plaatsvindt.

Toezicht energie

Om consumenten te beschermen tegen een te hoge prijs voor het transport van energie zijn er wettelijke afspraken gemaakt over de hoeveelheid winst die energieleveranciers mogen maken op het transport. Het is dan wel noodzakelijk dat daar effectief toezicht op is.