Afspraken rondom kwaliteit in de ziekenhuiszorg

Voor tachtig aandoeningen komt er de komende jaren objectieve kwaliteitsinformatie. Dat hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties (waaronder de Consumentenbond) met minister Klink van VWS afgesproken.

De Consumentenbond strijdt al jaren voor openbare keuze-informatie in de ziekenhuiszorg. Reeds in 1999 startte de bond met het ziekenhuisvergelijkingssysteem. Het is een goede zaak dat nu alle betrokken partijen een convenant hebben ondertekend. Op termijn kunnen consumenten dan een volwaardige afweging maken bij de keuze van hun ziekenhuis.

Verbreding

De Consumentenbond hoopt dat er flink “gas gegeven” gaat worden bij de verdere ontwikkeling van de keuze-informatie. De transparantie die nu ten aanzien van de ziekenhuiszorg ontstaat is bovendien een goede stimulans voor andere branches waar dit soort initiatieven ook ontwikkeld worden, zoals de huisartsenzorg, de tandheelkunde en de kraamzorg.