Vakantiegangers, die in het buitenland hun mobieltje (of laptop) hebben gebruikt om te internetten, krijgen momenteel letterlijk de rekening gepresenteerd. Het is vaak flink schrikken bij de nota’s die de mensen bij thuiskomst op de deurmat vinden. Onverwachte rekeningen van honderden of zelfs duizenden euro’s zijn geen uitzondering.



De Consumentenbond opent via zijn website het meldpunt ‘Duur vakantie-internet’. En roept iedereen op ervaringen met mobiel internet op vakantie in het buitenland door te geven.



Ga naar het meldpunt www.consumentenbond.nl/meldpuntinternet