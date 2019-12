Aanscherping wetsvoorstel Oneerlijke Handelspraktijken gewenst

Vandaag is het wetsvoorstel Oneerlijke Handelspraktijken in de Tweede Kamer behandeld. Dit wetsvoorstel, dat een grote stap voorwaarts is voor consumenten, zorgt ervoor dat oneerlijke handelspraktijken (ohp) wettelijk verboden worden. De Consumentenbond, die lang voor deze wetgeving heeft gepleit, roept de Tweede Kamer op de wet nog op twee punten aan te scherpen.

De Consumentenautoriteit (CA), de toezichthouder van deze wet, moet de sterkst denkbare bevoegdheden krijgen om te handhaven. Dit betekent dat de CA in alle gevallen een boete moet kunnen opleggen en er direct voor moet zorgen dat de praktijk gestaakt wordt.



Als de CA een oneerlijke handelspraktijk constateert dan moet de consument zijn contract ongedaan kunnen maken en zijn geld terug kunnen krijgen. Bovendien zou de consument het geleverde product/dienst mogen behouden. Dit zorgt er voor dat de ondernemer geen voordeel ondervindt van zijn overtreding en de consument geen nadeel.

Bij oneerlijke handelspraktijken proberen ondernemers, via misleidende en agressieve verkooppraktijken, consumenten tot aankoop van producten te bewegen.