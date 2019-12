Internetaanbieders verplicht bij de geschillencommissie

Internetproviders moeten verplicht worden om zich aan te sluiten bij de geschillencommissie. Ondanks fraaie beloftes heeft nog steeds geen enkele bedrijf dat gedaan.

Begin dit jaar hebben alle betrokken partijen met elkaar afgesproken dat er vanaf mei 2007 een loket zou komen waar consumenten hun klachten kunnen voorleggen. Maar na al die tijd hebben de internetproviders daar nog altijd géén invulling aan gegeven.

Deadline

Bij een geschillencommissie kunnen mensen snel, makkelijk en goedkoop een bindende uitspraak krijgen. Dat is belangrijk, want in de markt van internettoegang zijn veel consumentenproblemen. De Consumentenbond heeft nu staatssecretaris Heemskerk opgeroepen de internetaanbieders te verplichten om zich aan te sluiten bij de geschillencommissie. Die heeft in antwoord op kamervragen inmiddels aangegeven de providers hiervoor nog tot 1 november de tijd te geven. Anders gaat hij inderdaad ingrijpen via een wettelijke maatregel.