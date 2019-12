Geen gerommel met toeristenbelasting

Consumenten ergeren zich aan de ondoorzichtige bedragen die hotels, campings en bungalowparken onder de noemer toeristenbelasting in rekening brengen. Dat blijkt uit de resultaten van het meldpunt dat de Consumentenbond deze zomer in het leven riep. De bond gaat bij de overheid aandringen op transparantie en duidelijkheid.

De ruim 150 reacties die het meldpunt ontving leverden veel interessante informatie. Zo blijkt de ‘toeristenbelasting’ vaak hoger dan het door de gemeente vastgestelde tarief. En hoewel het niet om grote bedragen gaat, zijn er wel grote en onverklaarbare verschillen. Ook zijn er campings en bungalowparken die onterecht allerlei andere milieuheffingen en gemeentelijke kosten opvoeren als onderdeel van de toeristenbelasting. De resultaten van het meldpunt zijn gepubliceerd in de Reisgids van november 2007.

Gerommel

De Consumentenbond roept de overheid per brief op om actie te ondernemen tegen het gerommel met toeristenbelasting. De bond is van mening dat ondernemers niet méér toeristenbelasting mogen vragen dan het bedrag dat zij aan de gemeente moeten afdragen. En bij prijzen per persoon moet de toeristenbelasting onderdeel zijn van de totaalprijs, net zoals nu verplicht is voor vakanties en vliegreizen. Ook wil de bond dat gemeenten verantwoording afleggen over wat er met de opbrengst van de toeristenbelasting gebeurt.

