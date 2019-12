Vieze keukens direct sluiten

Wanneer restaurants, eetcafés en cafetaria’s de hygiëneregels aan hun laars lappen, moet de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) de mogelijkheid hebben om die zaken direct te sluiten. De Consumentenbond pleit voor een streng lik-op-stuk-beleid. De bond heeft de ideeën inmiddels toegelicht aan minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het pleidooi van de bond volgt op een onderzoek naar wokrestaurants. Van de 26 geselecteerde zaken wilden er 20 (77%) geen pottenkijkers toelaten in de keuken. En ook bij een eerder onderzoek naar pannenkoekenrestaurants bleven de deuren in een aantal gevallen dicht. Dat betekent niet dat deze restaurants per definitie ‘vies’ of ‘slecht’ zijn, maar je vraagt je wel af wat ze te verbergen hebben.

Eerst schoonmaken

Met de huidige wetgeving kan en mag de VWA pas in het uiterste geval een keuken sluiten. Meestal wordt het afgedaan met een waarschuwing, een proces verbaal of een herinspectie. Maar diezelfde avond zitten er in die zaak gewoon mensen – nietsvermoedend – te eten. De bond wil dat de VWA de mogelijkheid krijgt om vieze keukens direct te sluiten, afhankelijk van de ernst voor een dag zijn, drie dagen, een week of permanent. Eerst schoonmaken en dan pas weer koken! Bovendien moeten de inspectierapporten van de VWA openbaar worden.