Uitstel OV-chipkaart

De strippenkaart kan pas worden afgeschaft als de OV-chipkaart overal gebruikt kan worden en alle kinderziekten en problemen rond de OV-chipkaart zijn opgelost. Als dit uitstel van de OV-chipkaart betekent, dan moet dat maar. Dit hebben de consumentenorganisaties waaronder de Consumentenbond 7 november aan de Tweede Kamer laten weten.

Eerder toonde staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat zich optimistisch over het halen van de afgesproken invoerdatum 1 januari 2009. Vanaf die datum zou de strippenkaart tot het verleden moeten gaan behoren. Omdat de NS echter pas later in 2009 overstapt op de OV-chipkaart en waarschijnlijk lang niet alle vervoerbedrijven en decentrale overheden op 1 januari 2009 klaar zijn voor de OV-chipkaart, bestaat de vrees dat reizigers in 2009 een tijdje met drie vervoerbewijzen op pad moeten (OV-chipkaart, NS-kaartje en strippenkaart).

Onwenselijk

Met 3 vervoersbewijzen op pad is volgens de consumentenorganisaties een onwenselijke situatie. Pas als de reiziger daadwerkelijk overal met één kaart goed terecht kan, mag de strippenkaart worden afgeschaft. Volgende week overlegt de staatssecretaris met de Tweede Kamer.