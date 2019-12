Verbod op oneerlijke handelspraktijken nog niet in Nederlandse wet

De Europese richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt in de Europese lidstaten, is nog niet omgezet in Nederlandse wetgeving. Ook in andere lidstaten van de Europese Unie is dat nog niet gebeurd.

Die nationale wetgeving had uiterlijk op 12 december 2007 in werking moeten treden. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel weliswaar aangenomen, maar dat is op dit moment nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

Aansprakelijk

Nederland schendt met deze te late omzetting zijn Europese verplichtingen. De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor schade die consumenten leiden als gevolg van de te late omzetting. De Consumentenbond, die altijd voor een wettelijk verbod heeft gepleit, hoopt dat deze schending tot een minimum beperkt blijft en dat de wet alsnog zo spoedig mogelijk gaat gelden.

De Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken moet er voor zorgen dat ondernemers, die consumenten via bijvoorbeeld misleidende reclame en agressieve verkooppraktijken tot aankoop van producten bewegen, in de toekomst beter kunnen worden aangepakt.