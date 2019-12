Oplossing bereikt met Nederlands Muntkantoor

Het Nederlands Muntkantoor heeft de Consumentenbond toegezegd dat er geen ongevraagde vervolgzending worden toegestuurd aan consumenten die de ‘euro-enquête’ hebben ingevuld en teruggestuurd. Al deze mensen ontvangen binnenkort een brief met een antwoordkaart waarop men expliciet moet aangegeven dat men vervolgzendingen met eurogedenkmuntensetjes wil ontvangen.Met het Muntkantoor is verder overeengekomen dat deze mailing niet opnieuw wordt verspreid. Ook in de toekomst zal het Muntkantoor niet meer dergelijke mailingen versturen, waarbij ongevraagd en dus zonder expliciete toestemming van de consument vervolgzendingen worden toegezonden. Het Nederlands Muntkantoor komt hiermee tegemoet aan alle eisen van de Consumentenbond.

Klacht bij Consumentenautoriteit

De mailing van het Nederlands Muntkantoor medio februari in een zeer grote oplage leidde tot grote beroering onder consumenten. Velen realiseerden zich niet dat men met het terugsturen van de enquête vast zat aan een flink aantal kostbare vervolgzendingen. De Consumentenbond heeft toen een klacht ingediend bij de Consumentenautoriteit, toezichthouder op consumentenrecht. Onder druk van beide organisaties is er een oplossing gekomen voor alle gedupeerde consumenten.