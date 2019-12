Hoe zit het precies met de vergoedingen van medicijnen? En wat mag je wel en niet van de apotheker verwachten? Voor dat soort vragen heeft de Consumentenbond de Advieslijn Medicijnen: 070 - 445 45 66.

Bij de advieslijn wordt géén informatie verstrekt over welk medicijn in welke situatie het best gebruikt kan worden. Die rol is weggelegd voor artsen en apothekers. Met alle andere vragen op het gebied van medicatie kan men wel terecht bij de advieslijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over wetgeving, vergoedingen en bijsluiters.

Gratis voor leden

De Advieslijn Medicijnen is iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. Leden kunnen gratis bellen, niet-leden betalen €10 per gesprek.