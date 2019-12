Onderzoek Reisgids naar vermelding inclusief-prijzen reisorganisaties

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Reisgids publiceert in zijn editie van maart 2007. Op internet zijn de prijzen nog niet door alle reisorganisaties aangepast.

Een aantal grote reisorganisaties zoals Arke en Pantareizen gaat pas vanaf begin maart inclusief-prijzen online tonen. Nu wordt de totaalprijs pas aan het eind van het boekingsproces duidelijk. Ook luchtvaartmaatschappijen Transavia, easyJet en Ryanair tonen deze prijzen pas later in het boekingsproces. Consumenten die bijvoorbeeld een mei-vakantie willen boeken kunnen er dus niet zondermeer van uitgaan dat de prijzen op websites inclusief-prijzen zijn.

Code Reisaanbiedingen

Op 1 april 2007 treedt de Code Reisaanbiedingen in werking. Deze code houdt in dat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen alle toeslagen moeten opnemen in advertenties en reisaanbiedingen. Sinds 2004 heeft de Consumentenbond actief gepleit voor eerlijke prijzen in de reis- en luchtvaartbranche. De bond riep op inclusief-prijzen te vermelden en te stoppen met het adverteren voor lokkertjes die in de praktijk niet te boeken zijn (hele lage prijs die slechts geldt voor één vertrekdag of één vliegtuigstoel).