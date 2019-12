Klachten over Nederlands Muntkantoor

De Consumentenbond heeft de afgelopen dagen veel klachten en vragen binnengekregen over de zogenaamde Deskundigen enquête 2007 van het Nederlands Muntkantoor. De bond heeft naar aanleiding hiervan een formele klacht ingediend bij de Consumentenautoriteit met het verzoek om de handelwijze van het Nederlands Muntkantoor te onderzoeken. Daarnaast heeft de bond contact opgenomen met het Nederlandse Muntkantoor om een oplossing te vinden voor alle gedupeerde consumenten. In de enquête wordt consumenten naar hun mening gevraagd over de Euro. Als dank voor het invullen van de vragenlijst kunnen zij in aanmerking komen voor een persoonlijk dankpakket met een setje Finse euro's met certificaat van echtheid en een horloge, tegen betaling van

€ 4,90 aan verzend- en verpakkingskosten. Onderaan het enquêteformulier staat echter in kleine lettertjes dat consumenten zich met hun “bestelling” van het dankpakket ‘verzekeren van het recht op de actuele nieuwe uitgaven van de editie Euro-Gedenkmuntenset’. Navraag bij het Nederlands Muntkantoor leert dat het aanvragen van het dankpakketje het startsein is voor het toesturen een onbekend aantal vervolgzendingen voor een prijs van 30-40 Euro. Mailing misleidend

De Consumentenbond vindt dat de mailing misleidend is en ook in sommige andere opzichten in strijd met de wet, maar het oordeel van de Consumentenautoriteit daarover moet worden afgewacht. Het geheel van mailing wekt volgens de bond de indruk van een marktonderzoek en doet niet direct vermoeden dat het hier om een commerciële mailing gaat. Verder is het onduidelijk dat het aanvragen van het gratis dankpakketje leidt tot vervolgzendingen waar een betaling voor wordt gevraagd. De Consumentenautoriteit geeft op de website Consuwijzer adviezen aan consumenten over de enquête van het Nederlands Muntkantoor