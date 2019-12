Home

2007 Consumentenbond op Huishoudbeurs Nieuws| Gepubliceerd op:9 februari 2007

De Consumentenbond staat op de Huishoudbeurs. De beurs wordt gehouden van 10 tot en met 18 februari in de RAI in Amsterdam. Onze mensen en de bus zijn te vinden in de Europahal op standnummer 402, tegenover SBS 6. Dieet en gezond eten is dit jaar het centrale thema. Meer informatie volgt !