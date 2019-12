Duidelijkheid voor consument over beleggingsverzekering

Er komt meer helderheid voor consumenten over beleggingsverzekeringen. De minister van Financiën heeft vandaag aan de Tweede Kamer toegezegd dat hij in gesprek gaat met consumentenorganisaties (Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en Vereniging van Effectenbezitters) om een einde te maken aan alle onduidelijkheid rondom beleggingsverzekering. Voor de zomer moet uit onderzoek duidelijk worden welke beleggingsverzekeringen deugen en welke niet. Dit onderzoek zal door de minister ondersteund worden met mankracht en financiële middelen. Met de gemotiveerde en gedocumenteerde uitkomsten van het onderzoek kunnen consumenten naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening om uitspraak te laten doen in hun zaak. Wachten met vervolgstappen

De Consumentenbond verwacht van de verzekeraars dat daar waar fouten zijn gemaakt deze voor alle polissen van hetzelfde product worden hersteld. Verzekeraars moeten hun klanten daar dan actief over informeren. De Consumentenbond adviseert consumenten om eerst de uitkomsten van dit feitenonderzoek af te wachten voordat zij eventuele juridische vervolgstappen ondernemen.