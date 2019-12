Eenvoudiger toegang tot rechter voor consumenten

De bond vindt dat niet alleen de toegang tot de rechter voor consumenten verbeterd moet worden. Ook moeten consumentenorganisaties betere mogelijkheden krijgen, bijvoorbeeld om collectieve schadevergoeding voor consumenten af te kunnen dwingen. Daarmee kan worden voorkomen dat grote groepen consumenten individueel naar de rechter stappen.

Procederen is nu nog kostbaar, ingewikkeld en tijdrovend. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten er daarom in veel gevallen van afzien de rechter in te schakelen.

Sinds 2003 pleit de bond voor betere toegang tot de rechter voor consumenten: eenvoudige, laagdrempelige, snelle en goedkope procedures. De aangekondigde versimpeling van de gerechtelijke procedure kan een belangrijke verbetering opleveren. Een definitief oordeel laat de Consumentenbond echter afhangen van de concrete inhoud van de aangekondigde wetgeving.

Lees ook:

Nieuwsbericht: Meerderheid Tweede Kamer voor sterke Consumentenautoriteit