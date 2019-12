Regeerakkoord langs consumentenmeetlat

Een alternatief voor de no-claim zal de Consumentenbond beoordelen vanuit het perspectief dat kostenbewustzijn nu wel centraal moet staan, ofwel dat consumenten een reƫle keuzemogelijkheid hebben.

Aanpak overgewicht

In het regeerakkoord staat dat preventie de beste garantie vormt voor de beheersing van de zorgkosten. De Consumentenbond is al langer van mening dat preventie centraal behoort te staan in het gezondheidsbeleid. In het akkoord staan op dit moment onvoldoende maatregelen om overgewicht voortvarend aan te pakken, zoals een verbod op voedingsreclames gericht op kinderen. Deze maatregel zou logisch kunnen aansluiten bij het voorgenomen verbod op alcoholreclames.

