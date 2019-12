Strakke regie nodig bij invoering OV-chipkaart

De Consumentenbond vindt dat pas op de OV-chipkaart overgestapt kan worden als aan voorwaarden is voldaan. Pas als er voor de consument duidelijkheid is over tarieven en abonnementen en als toegangspoortjes het daadwerkelijk doen, mag de vertrouwde strippenkaart afgeschaft worden. De consumentenorganisaties hebben minister Peijs een brandbrief gestuurd waarin wordt gevraagd om een strakkere regie. De OV-chipkaart moet reizen makkelijker en veiliger maken en niet duurder. Geen gedoe meer met zones; minder zwartrijders en dus minder agressie en met één kaart in bus, tram, metro en trein. Op 1 februari start een landelijke campagne om Nederland bekend te maken met de OV-chipkaart. Uiterlijk 1 januari 2009 moet de OV-chipkaart zijn ingevoerd. Tip: gratis OV-chipkaart bij Rotterdamse RET

Omdat er bij de Rotterdamse metro al in de eerste helft van 2007 met de OV-chipkaart wordt gewerkt, verstrekt het Rotterdamse vervoerbedrijf RET tot 20 februari gratis OV-chipkaarten. Dit om nu al zoveel mogelijk mensen aan de chipkaart te krijgen (verkrijgbaar via www. RET.nl). Wie een abonnement of voordeelurenkaart van de NS heeft, krijgt waarschijnlijk binnenkort gratis de OV-chip op zijn kaart.