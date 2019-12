Ongezonde keuze de makkelijkste op scholen

Verder blijkt onder meer dat kingsize producten van koek en snoep wel veel worden aangeboden, terwijl kleinere portiegroottes niet beschikbaar zijn. Op maar liefst 90% van de scholen wordt reclame gemaakt voor levensmiddelen, waarvan 72% voor ongezonde levensmiddelen.

Beperking van reclame

Het onderzoek van de VWA toont aan dat het voor scholieren makkelijker is om te kiezen voor ongezond dan voor gezond. De Consumentenbond pleit voor een betere verdeling van het aanbod van ‘gezonde’ levensmiddelen en ongezonde levensmiddelen. Reclame voor ongezonde levensmiddelen is van grote invloed op het eetpatroon van kinderen en jongeren tot 16 jaar. Daarom vindt de bond dat reclame voor ongezonde voedingsmiddelen (junkfood) sterk beperkt moet worden.



