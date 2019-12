Consumentenbond waarschuwt voor website organisatie UFO

Bij de luchthaven Schiphol zijn klachten binnengekomen van mensen die via www.ufoflug.com probeerden te boeken. Bij navraag bleken aangeboden vluchten niet bij de luchthaven bekend te zijn. Hierop is de website aangepast en nu kan men pas vanaf 1 april 2007 vluchten boeken.

Wanneer men op de (Nederlandstalige) website van UFO adresgegevens invoert en doorklikt naar het volgende scherm blijkt een boeking gedaan te zijn zonder dat men hiervoor gekozen heeft en zonder dat men de algemene voorwaarden heeft gezien. Dit is niet conform de wettelijke eisen die aan de verkoop van vluchten via internet gesteld worden. De Consumentenbond heeft dit bij bij de Consumentenautoriteit gemeld, die waakt over eerlijke handel.

Lees ook

Het dossier Luchtvaart