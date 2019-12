Klachten over ontharing met Epil Smooth

De Consumentenbond is bezorgd over de klachten die over dit product binnenkomen. Die gaan om de claim ‘pijnloos ontharen’ en vooral ook om gezondheidsproblemen zoals brandwonden. De bond heeft contact opgenomen met Telsell en met de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA).

Onderzoek

De VWA is nu in gesprek met Telsell over de veiligheid van het product. Als het ontharingsmiddel inderdaad brandwonden kan geven, ligt het voor de hand dat Telsell de verkoop van het product staakt. Ook moet ze mensen, die het product reeds gekocht hebben, informeren over de onveiligheid.

Tot nu toe is het niet gelukt om met Telsell in contact te komen. De bond heeft schriftelijk aangeven richting Telsell dat als het product niet aan de verwachtingen voldoet, de klanten in ieder geval het geld geheel terug moeten krijgen. Dus zonder het in rekening brengen van bijvoorbeeld administratiekosten.

Heeft u ook klachten over Epil Smooth? Meld het in ons forum!