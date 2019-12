Opheffen geschillencommissie Relatiebemiddeling

De Stichting Geschillen Commissies heeft op verzoek van de Consumentenbond besloten om de geschillencommissie Relatiebemiddeling op te heffen. De reden hiervoor is dat er momenteel nog slechts 1 ondernemer is aangesloten bij de commissie. Het is vanaf 26 maart 2007 niet langer mogelijk om klachten over een relatiebemiddelaar voor te leggen bij deze onafhankelijke commissie.

Voor consumenten is het niet duidelijk met welk relatiebemiddelingsbureau zij het beste in zee kunnen gaan en welke waarborgen de bureaus bieden. Er zijn 2 brancheverenigingen actief, die elk hun eigen eisen aan de leden stellen en een aparte geschillenregeling hanteren. Daarnaast zijn beide geschillenregelingen weinig transparant.

Nieuwe geschillencommissie

De Consumentenbond pleit ervoor op korte termijn samen met de brancheverenigingen te komen tot een nieuw op te richten geschillencommissie voor de hele branche waaraan de bond zijn naam kan verbinden. Consumenten die op dit moment klachten hebben over een relatiebemiddelingsbureau kunnen dit melden bij de Consumentenautoriteit en de Consumentenbond.