Makkelijker betalen in Europa

Het wordt straks voor consumenten mogelijk om met hun eigen pinpas de metro in Brussel te betalen of eenvoudig de rekening voor gas en licht van het huisje in Frankrijk van hun Nederlandse betaalrekening te laten incasseren.

De Europese ministers van Financiën hebben een akkoord bereikt over een juridische basis voor één gemeenschappelijke Europese betaalzone (Single European Payments Area, SEPA).

De Europese Richtlijn voor betaaldiensten moet nu door het Europees Parlement worden goedgekeurd en daarna worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. De Consumentenbond vindt het een positieve ontwikkeling dat consumenten vanaf 2008 in de Europese Unie overal op eenzelfde manier kunnen betalen. Nederland heeft echter op dit moment een van de meeste efficiënte betaalmarkten ter wereld. Een van de uitgangspunten van de bond is dat dit zo moet blijven.

Veilig, snel en goedkoop

Een gemeenschappelijk Europees betaalsysteem moet net zo veilig, snel en goedkoop zijn als nu in Nederland het geval is. De Consumentenbond gaat er op toezien dat de bescherming van consumenten niet minder wordt dan nu het geval is en dat betalen voor consumenten niet duurder wordt.