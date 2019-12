Aandacht politiek nodig voor fusie Nuon en Essent

De voorgenomen fusie van de twee grootste energieleveranciers Nuon en Essent heeft mogelijk negatieve gevolgen voor concurrentie op de energiemarkt.

De Consumentenbond heeft hierover bij Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kritische kanttekeningen geplaatst. Ook heeft de bond de Minister van Economische zaken om bijzondere aandacht gevraagd, omdat deze fusie gevolgen kan hebben voor de regulering van de energienetwerken.

De Consumentenbond heeft de minister gevraagd te garanderen dat de voorgenomen fusie het onafhankelijk netbeheer niet in gevaar brengt. Ook wil de bond dat de minister de consequenties van de fusie voor dit systeem van netwerkbeheer laat onderzoeken. Daarnaast heeft de bond de minister gevraagd of er alternatieven zijn voor de regulering van netwerken en of dat extra kosten met zich mee brengt voor consumenten.

Splitsingswet

De bond benadrukt dat de voorgenomen fusie een nieuwe impuls geeft aan de noodzakelijkheid van de Splitsingswet, waarbij de productie en verkoop van energie en gas afgesplitst wordt van het beheer van de energienetten. Hierdoor kan er een eerlijkere concurrentie ontstaan tussen leveranciers van elektriciteit en gas.

