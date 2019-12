Betere regeling nodig voor rechten vliegreizigers

De Europese regels die passagiers recht geven op opvang en compensatie bij langdurige vertraging, annulering en overboeking van een vliegreis werken niet.

Dit blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie op 4 april 2007. De Consumentenbond constateerde in de zomer van 2005 al dat deze regels geen effect hebben. Luchtvaartmaatschappijen geven niet of nauwelijks informatie over de rechten en verschuilen zich vaak ten onrechte achter overmacht als een vlucht wordt geannuleerd.

De Consumentenbond pleit al langer voor betere handhaving van de regels en een Europese geschillencommissie voor de luchtvaart. Alleen dan zijn passagiers er zeker van dat zij krijgen waar ze recht op hebben: bijvoorbeeld een hotelovernachting of een gratis maaltijd bij vertraging of een financiƫle compensatie bij annulering of overboeking. De bond gaat bij de Europese Commissie aandringen op een onafhankelijke geschillencommissie waar passagiers snel, makkelijk en goedkoop hun gelijk kunnen halen.

Ultimatum

De Europese Commissie heeft de lidstaten en de luchtvaartsector een ultimatum gesteld van een half jaar om ervoor te zorgen dat de regeling goed wordt uitgevoerd.