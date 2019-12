Digitale fotocamera’s stuk duurder

Digitale fotocamera’s worden mogelijk tientallen euro’s duurder door een nieuwe Europese importheffing. De Consumentenbond vraagt de politiek om de voorgenomen heffing tegen te houden.

Het plan van de Europese Commissie voorziet in een importheffing van 12,5%. Dat betekent volgens branchevereniging FIAR dat een compact-fotocamera gemiddeld zo’n 35 euro duurder wordt. Nederlandse consumenten gaan in totaal 50 miljoen euro per jaar méér betalen.

Geen nut

Zo’n importheffing geldt al langer voor videocamera’s c.q. camcorders. Europa wil de heffing nu ook invoeren voor digitale fotocamera’s, omdat je daarmee tegenwoordig ook filmpjes kunt maken.

De Consumentenbond ziet het nut van het plan niet in. Importheffingen zijn bedoeld om eigen landelijke of Europese fabrikanten te beschermen. Maar vrijwel alle digitale camera’s worden buiten Europa geproduceerd.